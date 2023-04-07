Ветеринар рассказал, нужно ли домашним кошкам подстригать когти Ветеринар Галкин: домашним кошкам нужно стричь когти, если они сами не хотят стачивать их

Фото: shutterstock

Подстригать домашним кошкам когти необходимо, если питомец по каким-то причинам не может или не хочет самостоятельно их стачивать, сказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. По его словам, когти могут настолько вырасти, что будут впиваться в подушечки лап и причинять боль при ходьбе. Поэтому следить за ними нужно обязательно, подчеркнул эксперт.

Когти препятствуют скольжению, помогают карабкаться по деревьям, защищаться от врагов, метить территорию, охотиться и не только. Дома обязательно должна стоять когтеточка, с ней кошка может самостоятельно ухаживать за собой, ведь рост когтей у кошек не прекращается, — рассказал ветеринар.

Как отметил Галкин, кошка с очень острыми когтями может царапать хозяина в процессе игры или в повседневной жизни.

В этом случае тоже можно помочь питомцу с маникюром, — добавил специалист.

Ранее ветеринар сообщал, что домашние кошки часто пытаются выбежать из квартиры из-за стремления изучить новые территории, стрессов или во время «половой охоты». Эксперт отмечал, что дикая среда опасна для четвероногих.