Названа дата выхода первого трейлера GTA 6 Первый трейлер новой видеоигры Grand Theft Auto выйдет в декабре

Фото: rockstargames.com

Первый трейлер новой видеоигры — Grand Theft Auto (GTA 6) — выйдет в декабре, говорится в заявлении президента компании Rockstar Games Сэма Хаузера. Выпуск очередной версии приурочили к четвертьвековому юбилею компании.

Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы опубликуем первый трейлер нашей следующей игры Grand Theft Auto, — сообщается на сайте Rockstar Games.

По словам руководителя компании, ее миссией было и остается создавать такие видеоигры, которые станут важной частью культуры наряду с другими развлечениями. Хаузер поблагодарил поклонников продукции Rockstar Games по всему миру за поддержку все эти годы.

Предположительно, события в GTA 6 будут разворачиваться в городе, похожем на Майами. Игроку будут доступны два персонажа — мужского и женского пола. Пятая часть серии GTA вышла 10 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире (более 185 млн копий). На первом месте — Minecraft (более 300 млн).

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