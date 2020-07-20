Названа дата выборов губернатора Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/2664bd98-ca8b-11ea-b2c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборы нового главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

С учётом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва, — отметил он в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что единый день голосования в 2021 году запланирован на 19 сентября.

Вопрос о новом главе края встал после ареста губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Сам Фургал, будучи членом ЛДПР, победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта на выборах 2018 года.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Врио главы региона станет глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв.

Дегтярёва в качестве одного из претендентов на пост главы Хабаровского края выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявивший, что в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии, писал NEWS.ru.