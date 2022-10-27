Названа частая ошибка при лечении анемии Врач-гематолог Бычкова объяснила, какие анализы нужно сдать при анемии

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Анемия является одним из самых распространенных заболеваний, чаще всего этот недуг проявляется у женщин из-за нехватки железа в организме, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-гематолог Светлана Бычкова. По ее словам, разные виды анемий требуют дифференциальной диагностики, именно поэтому необходимо сделать анализ крови, а для выявления причины болезни нужно обследовать желудочно-кишечный тракт, проконсультироваться с гинекологом и иммунологом.

В наше время очень активно смотрят ферритин и предлагают его лечить. Но ферритин никто не лечит, лечить надо болезнь [анемию]. Приходит много пациентов, которые говорят, что все нормально, только сниженный ферритин, полечите его. Это неправильно, — сказала Бычкова.

Гематолог подчеркнула, что при лечении анемии необходимо сделать общий анализ крови с подсчетом числа ретикулоцитов, нужно проанализировать формулу крови, биохимические показатели, в частности билирубины с его фракциями, также стоит обязательно смотреть показатели обмена железа, в которое входит сывороточное железо, процент насыщения трансферрина железом, общая железосвязывающая способность, латентная железосвязывающая способность и ферритин. В зависимости от вида анемии врач может назначить препараты железа или пациенту понадобится переливание эритроцитной взвеси.

Ранее врач-педиатр Мария Мамедова заявила, что уровень гемоглобина в крови можно поднять с помощью рациона, куда входят продукты, богатые железом. Эксперт порекомендовала употреблять красное мясо, а также гранаты, гречневую крупу, морковь, капусту, помидоры и тыкву.