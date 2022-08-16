Названа безопасная для здоровья температура кондиционера в жару Врач Ярцева: оптимальная температура кондиционера не должна быть ниже 24 градусов

Фото: IMAGO/Karsten Schmalz/Global look press

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru дала советы по правильному использованию кондиционера в жаркую погоду. По ее словам, температура кондиционера должна быть аналогичной комнатной, ее оптимальное значение — плюс 24–26 градусов, в таком случае риск простудиться маловероятен. Как отметила Ярцева, при включении кондиционера важно, чтобы не было контрастов: человек пришел с улицы и ему жарко, а в помещении холодно.

Даже 22–24 градуса — это нормальная комнатная температура. При такой температуре некоторые люди могут быть в футболке, а другие надевают легкую кофту. Главное, чтобы не дуло, не сидеть под кондиционером. Когда включаете кондиционер, идет поток холодного воздуха, можно простыть, — предупредила Ярцева.

Врач добавила, что если оставить кондиционер на ночь, то температуру воздуха можно уменьшить до 20–22 градусов, так как человек будет укрыт одеялом.

Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев сообщил, что простуда из-за кондиционера лечится горячим чаем и быстро проходит, если не провоцировать ухудшение состояния. Он объяснил, что кондиционированный воздух очень сухой, он пересушивает слизистую задней стенки глотки и из-за переохлаждения она может воспалиться.