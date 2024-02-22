Назван российский актер, на которого очень сильно похож Кологривый Профайлер Давыдов: Кологривый энергией похож на актера Николая Караченцова

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Николай Караченцов

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый похож на народного артиста РСФСР Николая Караченцова, заявил в беседе с NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. Они похожи по ярким эмоциям и сильной энергии, кроме того, Кологривый мог бы воплотить на экране многие роли Караченцова, считает эксперт.

Кологривый — современный Николай Караченцов. Они похожи по ярким эмоциям, сильной энергии, чертам характера, свойственным хулиганам, удачливым воинам и покорителям женских сердец. Кологривый мог бы повторить роли Каранченцова от ковбоя и бандита до Джефферсона Питерса из фильма «Трест, который лопнул», — отметил Давыдов.

По его словам, решения Никита Кологривый принимает самостоятельно и повлиять на него может только настоящий авторитет, но таковыми он считает немногих. У артиста реакция на поступающую информацию или предложение всегда будет активной и быстрой, долго рефлексировать он не любит, если только вопрос не очень серьезный, добавил профайлер.

[Кологривый] предпочитает мыслить широко и крупными мазками. Глубоко и долго вживаться в роль, проецируя на себя жизнь персонажа в деталях, не будет. Погружаться во внутренние переживания, десятки раз прокручивая в голове возможную причинно-следственную связь событий и поведения, не хватит терпения, — пояснил Давыдов.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин назвал блестящей идею снять Никиту Кологривого в роли Владимира Жириновского в биографическом фильме «Жириновский. Взлет». Он выразил уверенность, что артист справится с ролью на сто процентов. Пригожин отметил, что бывший лидер ЛДПР достоин того, чтобы о нем сняли полнометражный фильм.