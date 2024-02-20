Пригожин рассказал, сможет ли Кологривый вжиться в роль Жириновского Пригожин заявил, что Кологривый блестяще исполнит роль Жириновского

Фото: Global Look Press

Иосиф Пригожин

Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал блестящей идею снять актера Никиту Кологривого из сериала «Слово пацана» в роли Владимира Жириновского в биографическом фильме «Жириновский. Взлет». В интервью teleprogramma.pro он выразил уверенность, что артист справится с ролью на сто процентов. Пригожин отметил, что бывший лидер ЛДПР достоин того, чтобы о нем сняли полнометражный фильм.

Блестящий выбор, правильный. Мне кажется, он [Никита Кологривый] справится с этой задачей на все 100 процентов. Хорошая идея — фильм сделать про Жириновского, потому что он необычный политик. Он действительно потрясающий был, и его не хватает, — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что в молодости Жириновский был «симпатичным парнем» и чем-то напоминал Кологривого. По словам Пригожина, покойный политик был «абсолютно эрудированным», «четко прогнозировал ситуацию», знал историю и был востоковедом.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева назвала Кологривого прекрасным мальчишкой. Актер пообщался в эфире программы «Секрет на миллион» с исполнительницей саундтрека к популярному сериалу Маргаритой Суханкиной. При этом артист признался, что отмечает за собой звездную болезнь после выхода в свет картины «Слово пацана», это отмечают и близкие, которые осуждают его за такое поведение. Сам актер считает, что продолжает хорошо общаться с окружением, а в скандалах не видит ничего плохого. Для желтой прессы это работа, считает актер.