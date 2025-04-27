Назван ТОП профессий, в которых остро нуждаются российские компании Росстат: российские компании остро нуждаются в IT-специалистах

Российские компании испытывают острую нехватку специалистов по веб-технологиям, разработчиков сайтов и приложений, а также системных аналитиков, передает РИА Новости со ссылкой на Росстат. Ведомство опубликовало исследование о потребности среднего и крупного бизнеса в сотрудниках, которое проводится один раз в два года.

Так, потребность в специалистах-техниках по web достигает 44%. Вакантно каждое 10 место для разработчиков web и мультимедийных приложений и каждое 11 — для системных аналитиков. Кроме того, российским компаниям нужны сисадмины, специалисты поддержки пользователей, специалисты по базам данных, а также в дизайнеры и администраторы баз данных. Также вакантны места разработчиков программного обеспечения.

Ранее появилась информация, что зарплаты линейного персонала в производственной и строительной сферах могут вырасти минимум на 10% к концу 2025 года из-за нарастающего кадрового голода. В первую очередь это коснется строительства, где нехватка персонала может вырасти до 17%.