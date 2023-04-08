Дмитрий Новиков

«От $150 тысяч»: назван тип жилья, которое россияне чаще покупают в Дубае Эксперт по недвижимости Шуховцев: россияне чаще всего покупают в Дубае студии и апартаменты с одной спальней

8 апреля 2023 в 10:56 Автор: Дмитрий Новиков

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Вид на город с пристани в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты