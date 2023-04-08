Недвижимость, в том числе жилая, в эмирате Дубай очень востребована среди россиян, рассказал NEWS.ru СЕО международного агентства недвижимости DDA Real Estate Данил Шуховцев. Он отметил, что минимальная стоимость объекта — $150 тысяч. По его словам, приобретаются проекты и дороже $1 млн.
Недвижимость в Дубае очень востребована, россияне охотно ее покупают. Ценовой диапазон от $150 тысяч до $1 млн и дороже, чаще всего покупают в диапазоне до $150 тысяч до $500 тысяч. Интересуют разные типы: и апартаменты, и виллы, и таунхаусы. Однако наибольший спрос на студии и 1BR — апартаменты с одной спальней, — подчеркнул Шуховцев.
Собеседник добавил, что многие клиенты приобретают объект на стадии котлована для перепродажи. По мнению Шуховцева, в таком случае рост цены достигает до 50% годовых, но «такие проекты сложно выхватить из-за слишком высокого спроса».
Застройщики даже проводят лотереи среди желающих, собирая их на стадионе. Покупка жилья от определенной суммы дает основание для получения резидентства. Их два вида: при получении недвижимости от $205 тысяч — но выдача таких временно приостановлена, и от $545 тысяч. Но это не гражданство, а вид на жительство. Думаю, что таких россиян тысячи, — подытожил Шуховцев.
Ранее сейм Литвы проголосовал за введение запрета на приобретение недвижимости в стране гражданами РФ. Это решение поддержали 76 парламентариев, 13 высказались против, а еще 34 воздержались. Запрет не распространяется на россиян, которые имеют постоянный или временный вид на жительство в республике, а также на тех, кто получает имущество в порядке наследования.