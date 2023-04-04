Россиянам запретили приобретать недвижимость в Литве Сейм Литвы проголосовал за запрет приобретения недвижимости в стране россиянами

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Сейм Литвы проголосовал за введение запрета на приобретение недвижимости в стране гражданами России, передает Sputnik Литва. Это решение поддержали 76 парламентариев, 13 высказались против, а еще 34 воздержались.

Запрет не распространяется на россиян, которые имеют постоянный или временный вид на жительство в республике, а также на тех, кто получает имущество в порядке наследования.

Депутаты сейма также одобрили запрет для россиян на подачу заявлений на получение вида на жительство в республике через внешнего поставщика услуг за границей. В то же время они отказались вводить ограничения на получение россиянами литовского гражданства.

Ранее сообщалось, что инициатива запрета на приобретение гражданами РФ недвижимости в Литве и запрета получения гражданства республики для россиян и белорусов исходила от главы МВД страны Агне Билотайте и председателя комитета сейма по нацбезопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса. При этом местные СМИ отмечали, что среди россиян и белорусов не так много желающих стать литовскими гражданами. В прошлом году паспорта Литвы получили только 16 граждан Белоруссии и 29 граждан РФ.