Назван способ уберечь кошелек от «подброшенного» кредита Депутат ГД: проверяйте свою кредитную историю, чтобы защититься от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На человека действительно могут оформить кредит без его ведома, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он посоветовал не делиться персональными данными, а также проверять свою кредитную историю как минимум два раза в год, чтобы обезопасить себя от мошеннических долгов.

Чтобы не попасть в руки к мошенникам, советую охранять свои персональные данные и доступы к сервисам, где они хранятся, паролями и двухфакторной аутентификацией (подтверждение входа через СМС-сообщение). Также рекомендую проверять свою кредитную историю минимум два раза в год. В случае обнаружения кредита, который вы не оформляли — сразу же пишите письмо в адрес кредитора, который выдал на ваши паспортные данные займы. Он должен предоставить копии кредитного договора и платежного ордера о перечислении денежных средств, — сказал Чаплин.

Парламентарий также призвал обязательно обращаться в правоохранительные органы. Он напомнил, что оформление любого кредита или займа не обходится без подтверждения личных данных в приложении банка или по номеру телефона.

Сразу же отвечу на часто задаваемый вопрос: «Нет, имея у себя на руках фото вашего паспорта, на вас кредит оформить нельзя!» Оформление любого кредита или займа не обходится без подтверждения личных данных. Подтверждение может происходить через приложения банков, по номеру телефона, оформленному на вас, путем отправки кода в СМС-сообщении, реже через электронную подпись. Самый главный способ подтверждения — через Госуслуги, — добавил Чаплин.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский напомнил, что при получении фишинговых писем, нельзя переходить по ссылкам, указанным в тексте.Он подчеркнул, что важно перепроверить адрес: если письмо пришло от лица какой-то структуры, нужно зайти на сайт организации, самостоятельно вбив ее название в браузере. Это позволит защититься от мошенников.