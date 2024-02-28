Эксперт по безопасности раскрыл, как защититься от фишинговых писем Эксперт по безопасности Дворянский: нельзя переходить по ссылкам из писем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Чтобы защититься от мошенников при получении фишинговых писем, нельзя переходить по ссылкам, указанным в тексте, посоветовал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. В беседе с «360» он подчеркнул, что важно перепроверить адрес: если письмо пришло от лица какой-то структуры, нужно зайти на сайт организации, самостоятельно вбив ее название в браузере.

Нужно понимать, что это за адрес, перепроверять. То есть, если письмо пришло от какой-то структуры, — зайти на ее сайт, но не по ссылке, которую присылают, а самостоятельно вбить его в браузере, потому что фишинговые ссылки в письме ведут на ненастоящий сайт, — пояснил Дворянский.

Также важно соблюдать гигиену в Сети. Например, не стоит использовать основную почту для регистрации в различных программах лояльности. Дворянский советует подумать, по какой причине могло прийти конкретное подозрительное письмо, а не сразу же на него отвечать. При минимальном уровне сомнений необходимо тщательно все проверить.

Эксперт в области безопасности Александр Власов ранее рассказал, что онлайн-шопинг будет безопасным, если совершать покупки только на официальных сайтах магазинов и использовать для расчетов отдельную карту. Он посоветовал проверять информацию о скидках на официальном сайте бренда.