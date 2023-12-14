Назван способ превратить поиск подарков под елкой в «азартный квест» Психолог Алексеева призвала пары превратить поиск новогодних подарков в квест

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Супружеским парам лучше не прятать новогодние подарки только под елкой, а превратить их поиск в азартный квест, рассказала NEWS.ru клинический психолог Маргарита Алексеева. По ее словам, лучшим вариантом станет «две-три станции» до сюрприза в виде записок, указателей в виде стрелок или дорожки из мишуры или гирлянды.

Можно устроить мини-квест по тематике подарка. Чтобы игра не потеряла азарт, лучше сделать два-три станции до подарка. Очень круто, если задания будут с загадками и все загадки будут намекать или о месте подарка или о новой подсказке. Можно нарисовать карту квартиры по которой надо пройти, чтобы найти подарок. По пути можно оставлять мини-сюрпризы. Они могут быть вообще не связаны и быть тематическими (небольшие игрушки на елку, например) или наоборот немного дополнять подарок, — добавила Алексеева.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что новогодний подарок не должен разочаровать ребенка, поэтому к его выбору нужно подойти со всей ответственностью. По ее словам, маленькие дети любят сюрпризы, поэтому при выборе подарка важно учитывать хобби ребенка. Для мальчиков подойдут конструкторы LEGO, военная или строительная техника, самолеты и машины, а для девочек — куклы, отметила эксперт.