https://static.news.ru/photo/297f420a-daea-11e9-81bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Наибольшая доля розничных продаж крепкой алкогольной продукции приходится на Московскую область (9,35%). Далее следуют Москва (8,56%) и Санкт-Петербург (4,32%). С информацией Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за второй квартал 2019 года ознакомился News.ru.

Отмечается, что несколько меньше крепкого алкоголя продали в Татарстане (3,52%) и Свердловской области (3,24%).

Вместе с тем минимальная доля реализованной продукции такого рода зарегистрирована в Ингушетии (0,0099%).

Всего по России продали в рознице за второй квартал более 24 млн декалитров крепкого алкоголя.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что безопасной для человека дозы алкоголя не существует.