Наибольшая доля розничных продаж крепкой алкогольной продукции приходится на Московскую область (9,35%). Далее следуют Москва (8,56%) и Санкт-Петербург (4,32%). С информацией Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за второй квартал 2019 года ознакомился News.ru.
Отмечается, что несколько меньше крепкого алкоголя продали в Татарстане (3,52%) и Свердловской области (3,24%).
Вместе с тем минимальная доля реализованной продукции такого рода зарегистрирована в Ингушетии (0,0099%).
Всего по России продали в рознице за второй квартал более 24 млн декалитров крепкого алкоголя.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина заявила, что безопасной для человека дозы алкоголя не существует.