Назван самый опасный вид капель для носа Врач-отоларинголог Маневич назвал сосудосуживающие капли для носа самыми опасными

Фото: shutterstock

Сосудосуживающие капли для носа могут быть по-настоящему опасны, рассказал «Газета.Ru» врач-отоларинголог высшей категории Игорь Маневич. По его словам, подобные спреи имитируют действие адреналина, который сужает сосуды, поэтому при их постоянном применении механизмы сужения и расширения сосудов нарушаются.

При отказе от лекарства после длительного применения может случиться медикаментозный ринит — в этом состоянии сосуды слизистой расширены даже при отсутствии насморка. Отек может приобрести хроническую форму, и облегчить состояние возможно только при помощи капель, — пояснил Маневич.

Отоларинголог перечислил четыре существующих вида носовых капель: гормональные, противоаллергические, сосудосуживающие и солевые. При этом он уточнил, что именно спреи для сужения сосудов опасны тем, что в таких случаях в носу спадает отёк и слизь вырабатывается в меньшей степени, однако при их постоянном использовании такие капли вызывают привыкание, в результате чего сосуды страдают.

По словам медицинского специалиста, чтобы не привыкнуть, лучше использовать препарат не чаще трёх-четырёх раз в день и не больше пяти — семи дней и в самых крайних случаях. Врач также отметил, что гораздо безопаснее будет солевой раствор для промывки носа или паровая ванна, над которой нужно подышать. Тёплый душ тоже поможет избавиться от большого количества слизи, добавил он. Маневич предупредил, что ринит может привести к другим осложнениям слизистой в носу, например, к гаймориту.

Главный врач московской больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников ранее назвал препараты, которые могут нарушить сердечный ритм. В их число вошли сердечные гликозиды, средства для лечения гипертонии, мочегонные и сосудосуживающие препараты, а также антибиотики. Кроме того, отметил Мясников, к проблемам с сердцем могут привести и самые простые капли для носа. Дело в том, что они ещё могут вызывать и привыкание.