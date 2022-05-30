Назван размер компенсации, на которую могут рассчитывать пользователи Sony Юрист Воробьев: подавшие в суд на Sony пользователи в РФ могут получить компенсацию в размере 7 тысяч рублей на человека

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Юрист и судебный представитель Василий Воробьев в беседе с NEWS.ru оценил шансы российских пользователей игровой приставки Sony PlayStation, которые подали коллективный иск на компанию Sony Interactive Entertainment. Граждане требуют компенсацию в размере 280 млн рублей в связи с ограничением доступа к электронному магазину игр. По мнению Воробьева, важно понимать, какой именно ущерб был нанесен пользователям. Юрист полагает, что истцы могут рассчитывать лишь на небольшую компенсацию — 5-7 тысяч рублей на человека.

Есть правила пользования и условия для использования той или иной продукции. Вполне возможно, ситуация, которая сложилась, был прописана и люди были предупреждены. Это первый момент, который касается нарушения прав пользователей. Второй момент: какой непосредственно ущерб каждому из собственников нанесен? Если это какие-то оплаты, после проведения которых человек не может пользоваться продукцией из-за введения ограничений, то требовать компенсацию можно, — подчеркнул он.

По словам юриста, здесь ограничений нет, просто нужно понимать, что именно перестало работать.

Наши российские суды могут взыскать какой-то ущерб, но максимальный моральный вред по защите прав потребителей, с которым я лично сталкивался, — это 5-7 тысяч рублей. В лучшем случае, если Sony очень сильно не повезет, то 7 тысяч на одного человека, может быть, изыщут, — подчеркнул Воробьев.

Как отметил юрист, если выяснится, что реальные права потребителя не затронуты, никакого материального вреда нет и не нарушены сроки, то никакой компенсации морального вреда быть не может.

Иск зафиксировал Хорошевский районный суд Москвы. 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред — 280 млн рублей на всех обратившихся.

Моральный вред в размере 10 млн рублей для каждого из истцов объясняется в том числе высокой стоимостью самой приставки — от 119 тысяч рублей для PlayStation 5. Учитывая, что, по имеющейся открытой информации, Sony Interactive Entertainment Europe Limited в 2020 году заработала порядка $25 млн, истцы считают такую сумму иска соразмерной.