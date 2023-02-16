Назван простой способ навсегда вывести спутники Starlink из строя Аналитик Ионин: засорение орбиты Земли выведет спутники Starlink из строя

Фото: SpaceX/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

SpaceX успешно запустила спутник PAZ с космодрома, 2018 г

Спутники Starlink американской компании SpaceX возможно вывести из строя только одним способом — засорив космическое пространство вокруг Земли, рассказал НСН аналитик глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Андрей Ионин. Для этого, по его словам, хватит запуска двух ящиков гвоздей на орбиту планеты. При этом эксперт предупредил, что в таком случае человечество навсегда потеряет возможность летать в космос.

Вывести тысячи спутников из строя можно только одним способом: засорить космическое пространство навсегда. Два ящика гвоздей запустить на орбиту Starlink, через двое суток их не будет, но потом никому больше не удастся летать уже никогда, — рассказал Ионин.

Аналитик добавил, что Starlink является негосударственной системой, поэтому нападение на ее объекты не может стать формальным поводом для объявления войны.

Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов ранее заявил, что США и их союзники на Украине используют для решения военных задач компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, поэтому она может стать законной целью для ответного удара, заявил. По его словам, провокационное применение Вашингтоном гражданских спутников вызывает вопросы в контексте Договора о космосе и требует серьезного осуждения международным сообществом.