Военный эксперт объяснил отказ Starlink помогать ВСУ Военный эксперт Бартош: Starlink отказалась помогать ВСУ из-за страха перед Россией

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Американская компания SpaceX ограничила для ВСУ применение спутников Starlink из страха, что Россия готова использовать все доступные средства для защиты своей нацбезопасности, заявил военный эксперт Александр Бартош. Он напомнил о заявлении владельца компании Илона Маска, что российские спецслужбы «пытаются убить» систему спутникового интернета на украинских территориях. Также в беседе с «ПолитЭкспертом» специалист подчеркнул, что реализация этой инициативы стала бы большим шагом к деэскалации украинского конфликта.

SpaceX может свернуть военную поддержку Украины. Если фирма действительно запретит применять спутниковую связь в военных целях, то это будет большим шагом к деэскалации конфликта, — считает Бартош.

Военный эксперт уточнил: слова президента SpaceX Гвинн Шотвелл о том, что интернет Starlink не должен превращаться в оружие, должны подкрепиться практическими шагами. Он назвал это заявление политическим. Также Бартош подчеркнул, что даже после отключения от сети Starlink ВСУ продолжат использовать дроны в наступательных и разведывательных целях.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания ограничила использование Украиной сети Starlink в управлении беспилотными летательными аппаратами. Она подчеркнула, что Starlink не предназначен «для превращения в оружие». Шотвелл пояснила, что контракт компании с Киевом предусматривает использование сети Starlink прежде всего в гуманитарных целях, а управление БПЛА с ее помощью выходит за рамки соглашения.