Американская компания SpaceX ограничила для ВСУ применение спутников Starlink из страха, что Россия готова использовать все доступные средства для защиты своей нацбезопасности, заявил военный эксперт Александр Бартош. Он напомнил о заявлении владельца компании Илона Маска, что российские спецслужбы «пытаются убить» систему спутникового интернета на украинских территориях. Также в беседе с «ПолитЭкспертом» специалист подчеркнул, что реализация этой инициативы стала бы большим шагом к деэскалации украинского конфликта.
SpaceX может свернуть военную поддержку Украины. Если фирма действительно запретит применять спутниковую связь в военных целях, то это будет большим шагом к деэскалации конфликта, — считает Бартош.
Военный эксперт уточнил: слова президента SpaceX Гвинн Шотвелл о том, что интернет Starlink не должен превращаться в оружие, должны подкрепиться практическими шагами. Он назвал это заявление политическим. Также Бартош подчеркнул, что даже после отключения от сети Starlink ВСУ продолжат использовать дроны в наступательных и разведывательных целях.
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания ограничила использование Украиной сети Starlink в управлении беспилотными летательными аппаратами. Она подчеркнула, что Starlink не предназначен «для превращения в оружие». Шотвелл пояснила, что контракт компании с Киевом предусматривает использование сети Starlink прежде всего в гуманитарных целях, а управление БПЛА с ее помощью выходит за рамки соглашения.