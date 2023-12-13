Назван процент россиян, положительно оценивающих ситуацию в стране ВЦИОМ: почти две трети россиян положительно оценивают ситуацию в стране

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Почти две трети россиян (65%) положительно оценивают ситуацию в стране, как показал опрос ВЦИОМа. Согласно его результатам, противоположного мнения придерживаются 29% респондентов, сообщила пресс-служба организации

В оценке ситуации, сложившейся в стране, по-прежнему преобладает позитив — за последний год (с ноября 2022 года) доля назвавших ее хорошей выросла с 56% до 65%, причем значимый прирост показателя за этот период был отмечен дважды: в декабре 2022 года (+6 процентных пунктов за месяц) и феврале 2023 года (+7 п. п. за месяц), — говорится в исследовании.

Если в ноябре 2023-го к рядам пессимистов себя причислили 29% опрошенных, то год назад их доля составляла 36%. В январе таковым себя называл каждый третий (33%). При этом большинство россиян (56%) заявили, что их устраивает собственная жизнь. По данным ВЦИОМа, с прошлой осени этот показатель не опускался ниже 55%. Нейтральную оценку своей жизни («отчасти устраивает, отчасти — нет») в ходе ноябрьского замера дал каждый четвертый (24%). Негативно отозвались о своей жизни 18% респондентов.

Всероссийский телефонный опрос компании «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 24 ноября 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее во ВЦИОМе рассказали, что почти 40% опрошенных россиян признались, что сталкивались с недостоверной информацией. По словам руководителя департамента политических исследований ВЦИОМа Михаила Мамонова, число таких людей в стране с марта 2022 года сократилось практически на треть.