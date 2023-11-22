Во ВЦИОМе оценили число россиян, которые сталкивались с фейками ВЦИОМ: россияне стали реже сталкиваться с фейками

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Порядка 40% россиян, принявших участие в недавнем опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), признались, что сталкивались с недостоверной информацией, заявил руководитель департамента ВЦИОМа Михаил Мамонов. По его словам, которые приводит ТАСС, их число с марта 2022 года сократилось почти на треть.

Сегодня порядка 40% [респондентов] — в действительности, может быть, больше — признаются, что они видели, встречали фейковую, недостоверную информацию за последние месяцы. Что важно, это число сократилось практически на треть. В марте 2022-го оно составляло более 60%, — сказал Мамонов, выступая на сессии международного форума «Диалог о фейках».

Мамонов добавил, что основным источником недостоверной информации остается интернет, а главной темой — СВО. При этом он подчеркнул, что число россиян, которые сталкивались с фейками о спецоперации, сократилось почти вдвое и сейчас составляет 46%. Кроме того, по его словам, выросла доля граждан, которые понимают, что Россия живет в состоянии информационной войны, — таких насчитывается 87%.

64% — намного больше, чем в 2021 году — заявляют о том, что они, наши респонденты, могут отличить достоверную информацию от фейковой. Это навык, навык формируется. Люди самостоятельно занимаются перепроверкой, — отметил Мамонов.

Руководитель департамента ВЦИОМа также рассказал, что абсолютное число респондентов сочли необходимой борьбу с распространением фейков, еще 47% выступили за блокировку любой недостоверной информации. При этом он добавил, что относительно событий внутри страны фейков становится больше.

Ранее во ВЦИОМе выяснили, что уровень доверия жителей России президенту Владимиру Путину составил 78,8%. Более 75% россиян заявили, что одобряют деятельность главы государства.