Назван процент мужчин, делающих пластические операции Хирург Блинова заявила, что почти 20% делающих пластические операции пациентов — мужчины

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Пластический хирург Виктория Блинова в беседе с NEWS.ru заявила, что практически 20% её пациентов — мужчины. Медик добавила, что на операцию решаются представители сильного пола старше 35 лет. Эксперт подчеркнула, что «высокие стандарты вынуждают их соответствовать заданным в обществе параметрам».

Примерно 20% моих пациентов — мужчины. Независимо от профессии они хотят выглядеть молодо и подтянуто, следят за своим здоровьем и внешностью. Конечно, мужское лицо отличается от женского, но большинство видов операций и приемов коррекции недостатков и возрастных изменений для мужчин и для женщин одинаковы. [Самые распространенные] операции у мужчин — ринопластика и липофилинг. Мужчины стали неплохо разбираться в пластике. Пациенты-мужчины стали очень осведомленными. Практически с 70% мы разговариваем на одной волне, на профессиональным языке. Все стало гораздо лучше и с менталитетом, — отметила Блинова.

Хирург также перечислила пять основных причин, почему женщины делают пластические операции. Первая из них — быть красивой, вторая — успешной, третья — ради морального спокойствия, четвертая — для достижения своих целей, а пятая — гарантированное омоложение.

Ранее в РФ представили грудные импланты для патриоток. Пластический хирург из Саратова показал линейку грудных силиконовых имплантов «Росгрудь», разукрашенную в двух вариантах: цвет камуфляжа и цвет российского триколора. Хирург предлагает патриоткам страны выбрать тот вариант, который будет «ближе их сердцу».