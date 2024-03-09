Назван полезный напиток для борьбы с морщинами Daily Mail: какао может помочь обновить кожу и избавиться от морщин

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Употребление какао положительно влияет на состояние кожи, так как этот напиток омолаживает ее, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на результаты научных исследований. По словам специалистов, о полезных свойствах какао знали еще древние индейцы, которые считали, что оно обладает целебным эффектом.

Ученые утверждают, что регулярное употребление какао улучшает не только текстуру, но и степень упругости кожи. Таким образом, этот напиток можно считать эффективным средством против морщин и других возрастных изменений кожного покрова. Согласно результатам исследований, кожа начинает улучшаться примерно через три месяца после начала регулярного приема какао. Вместе с тем специалисты подчеркивают, что пить его необходимо в пределах нормы и без каких-либо добавок. Кроме того, напиток должен приготавливаться только из натуральных ингредиентов. Отмечается, что употребление какао не отменяет необходимость в уходе за кожей и следовании рекомендациям врачей.

Физиолог Александр Созыкин ранее предупредил россиян об опасности растворимого кофе. По словам специалиста, в его производстве обычно используется самое дешевое сырье. Регулярное употребление данного напитка в некоторых случаях приводит к развитию гастрита, язвенных болезней, а также панкреатита.