Назван навык, в котором работодатели заинтересованы более всего HH: спрос компаний на сотрудников с многозадачностью вырос почти втрое

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В России резко вырос спрос на сотрудников с навыком многозадачности, свидетельствуют результаты исследования разработчика Robovoice и платформы HeadHunter. Число вакансий с этой характеристикой увеличилось почти в три раза. За январь — сентябрь 2023 года было опубликовано 368 тысяч подобных объявлений, что на 181% больше, чем в 2021 году, передает РБК.

Наибольшую потребность в многозадачных сотрудниках испытывают учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, а также финансовый, сельскохозяйственный и многие другие сектора. Вторым из самых желаемых навыков указывается коммуникабельность. В сравнении с 2021 году число соответствующих вакансий увеличилось на 163%.

Также работодателям требуются стрессоустойчивые и командные сотрудники. Топ-5 замыкает умение вести деловую переписку. Такой навык попадался в 541 тысяче объявлений.

Ранее стало известно, что более четверти россиян сталкивались с гендерной дискриминацией на рабочем месте. Женщины попадают в такие ситуации чаще, чем мужчины. При этом отмечается, что некоторые опрошенные стали жертвами дискриминации по половому признаку уже на этапе собеседования.