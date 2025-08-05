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05 августа 2025 в 11:39

Назван лучший способ наказать уехавших из России после начала СВО артистов

Глава ФПБК Бородин призвал изменить Конституцию России из-за уехавших артистов

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Конституцию России необходимо изменить из-за артистов, которые уехали из страны после начала специальной военной операции, чтобы появилась возможность лишать их гражданства, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, такие люди являются врагами народа и всей РФ.

У этих иуд — артистов, осудивших СВО и уехавших из России, — нужно как минимум изымать всю недвижимость, записанную на них, на их родственников, детей, возбуждать уголовные дела, привлекать к ответственности в России, лишать гражданства РФ. Да, Конституция РФ не позволяет лишить их гражданства. Значит, нужно менять Конституцию РФ, признавать их террористами, экстремистами, вносить в список террористов, чтобы они не могли въехать в страну. Это враги народа, враги России, — высказался Бородин.

Ранее стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на то, что не может вернуться в Россию из-за страха попасть в тюрьму. По его словам, сложившаяся ситуация навеяла ему детские воспоминания, когда он отказывался идти домой попить, поскольку боялся, что родители не разрешат снова выйти на улицу.

Московский городской суд ранее отклонил жалобу комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на статус иностранного агента. В своем иске артист просил отменить решение о включении его в соответствующий список.

иноагенты
Россия
конституция
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