Назван лучший материал для дачной дорожки Эксперт Васильев заявил, что лучший строительный материал для дачных дорожек – натуральный камень

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Самый лучший материал для строительных дорожек — камень, заявил NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, деревянные дорожки плохи тем, что становятся скользкими после дождя.

Лучший и самый надежный вариант — дорожка из камня. Речь не идет о гранитных плитах и диабазах как на Красной площади. Можно взять недорогие плоские камни, например, плитняк кварцит галтованный, в народе — «галтовка», — заявил Васильев.

По словам эксперта, благодаря сглаженным сторонам такие камни получили особую популярность в мощении дачных дорожек, строительстве бассейнов, водяных каскадов. Васильев отметил, что эта горная порода приятная на ощупь, по ней можно ходить и бегать босиком, но нельзя порезаться или уколоться. Из таких камней можно заказать и брусчатку, если важно, чтобы плитки на дорожке были в форме квадратов, а не в форме хаотичных гладких камней.

Эксперт также отметил, что для создания долговечной дорожки лучше заказать тротуарную плитку, она прослужит долго, если грамотно ее уложить.

Проблемы могут возникнуть, если грунтовые воды слишком близко — дорожка начнет «играть» и нужно будет обязательно ставить на место просевшие перекошенные плитки, а также своевременно убирать поверхностные побеги, клевер или одуванчики, когда они лезут между плиток, — сообщил он.

Васильев также указал, что при укладке необходимо промазывать водостойким грунтом щели между любыми плитками или камешками водостойким грунтом, а при дальнейшем уходе использовать специальное водоотталкивающее масло-пропитку для тротуарной плитки и камня, благодаря которому плитка и камни надолго сохранят цвет, не возникнет наледь.

Лучше не делайте деревянных дорожек, мостиков, следуя заграничным трендам по принципу «сделай сам» из дощечек. Но даже если привлечь специалистов, такая дорожка крайне опасна в дождь, после дождя, при росе и любой влажности. Она становится слишком скользкой и травмоопасной, — резюмировал эксперт.

Юрист Илья Русяев до этого рассказал NEWS.ru, что защитить свои инвестиции во время ремонта жилья можно, если записывать на диктофон все переговоры со строителями, фотографировать их паспорта, а также создать отдельную папку в смартфоне или ПК со всеми снимками, чеками и прочими документами. Эксперт отметил, что о звукозаписывающей аппаратуре нужно обязательно предупредить собеседника.