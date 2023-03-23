Назван главный симптом сибирской язвы Вирусолог Альтштейн: при заражении сибирской язвой на коже появляются нарывы с черным содержимым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru рассказал, что основным симптомом заражения человека сибирской язвой являются нарывы на коже. Он также отметил, что наряду с кожной формой сибирской язвы человек может заразиться и легочной формой.

У сибирской язвы разные формы. У человека чаще всего кожная — появляются нарывы с черным содержимым, плохое самочувствие, может быть довольно высокая летальность. Другая форма — легочная. Когда бацилла попадает в легкие. Начинается пневмония, как правило, смертельная. Антидот при кожной форме помогает лучше, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что три случая заражения сибирской язвой выявлены в Чувашии. Кроме того, заболевание обнаружено у двух жителей Московской области.

По мнению иммунолога Александра Чепурнова, эпидемия сибирской язвы России не грозит. Он пояснил, что болезнь легко выявить, после чего пациента изолируют на время лечения, поэтому ожидать распространения инфекции не стоит. Аналогичное мнение высказал ранее и Альтштейн. Он подчеркнул, что основным переносчиком вируса является рогатый скот и человек может заразиться только от животных.