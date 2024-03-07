Назван эффективный способ избавиться от запаха чеснока изо рта Нутрициолог Гусакова: избавиться от запаха чеснока поможет обычная вода

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Решить проблему неприятного запаха изо рта после употребления чеснока поможет обычная вода, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Вероника Гусакова. Она пояснила, что запах чеснока возникает благодаря наличию в его составе вещества аллицина, который хорошо вымывается водой.

Регулярное употребление воды помогает вымывать аллицин и устранять запах чеснока. Поэтому не забывайте пить воду после употребления чеснока, — посоветовала специалист.

Также, по ее словам, аллицин уходит вместе со слюной, поэтому можно стимулировать ее выработку с помощью жевательной резинки или леденцов без сахара. Еще одним способом борьбы с неприятным запахом является замена свежего чеснока на сушеный гранулированный при приготовлении блюд. Эта приправа придает еде необходимую пикантность и при этом не вызывает неприятный запах.

Как напомнила эксперт, чеснок обладает множеством полезных свойств. Антиоксиданты в его составе помогают бороться со свободными радикалами и способствуют поддержанию здоровья сердца. Также широко известны противовоспалительные и противомикробные свойства этого продукта, помогающие в укреплении иммунной системы. Поэтому запах — это не повод отказываться от чеснока, подытожила Гусакова.

Ранее терапевт-нутрициолог Наталья Зубарева назвала чеснок одним из основных источников пребиотиков для организма. По словам врача, пребиотики являются источником питания для бифидобактерий, лактобактерий и других полезных соединений в кишечнике, они благотворно влияют на микробиом и самочувствие человека.