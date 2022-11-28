Назван безопасный способ делать ставки на спорт Психолог Савинова: единственный безопасный способ делать ставки на спорт — делать их с семьей

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Единственный безопасный способ делать ставки на спорт — делать их с родными людьми, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Юлия Савинова. Таким образом деньги не уйдут незнакомым людям, а точно останутся в семье, уточнила эксперт. Она рассказала, что с семьей можно делать ставки по 100–200 рублей на конкретный счет — тогда в случае ошибки не выиграет никто, а при угадывании результата можно будет выиграть около 600 рублей.

Единственный реально безопасный способ делать ставки — это с родными. Так ваши деньги не уйдут незнакомым людям, а точно останутся в семье. К тому же зависимость у всех одновременно не начинается. Всегда кто-то из родных заметит, что вы перестаете контролировать траты, и скажет вам об этом. Согласитесь, что проиграть одну тысячу рублей жене гораздо приятнее, чем букмекерским конторам, — посоветовала Савинова.

Психолог уточнила: если хочется делать ставки через букмекерские конторы, важно высчитать сумму, проигрыш которой не нанес бы серьезного ущерба. Эксперт пояснила, что ограничение максимального размера ставки поможет рациональнее расходовать средства.

Трейдер крупной российской букмекерской конторы ранее рассказал, что россияне активно делают ставки на исход предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Самыми популярными командами, в победу которых верят игроки, являются Бразилия, Аргентина и Франция. По словам источника, бетторы считают, что одна из этих национальных команд возьмет мировой трофей в этом году.