Букмекеры назвали фаворитов и аутсайдеров чемпионата мира в Катаре Букмекеры назвали Францию, Аргентину и Бразилию фаворитами ЧМ в Катаре

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Россияне активно делают ставки на исход предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре. Самыми популярными командами, в победу которых верят игроки, являются Бразилия, Аргентина и Франция, рассказал в беседе с NEWS.ru трейдер крупной российской букмекерской конторы. По словам источника, бетторы считают, что одна из этих национальных команд возьмет мировой трофей в этом году.

Франция, Бразилия и Аргентина, судя по ставкам, являются фаворитами. На них ставят чаще, чем на все остальные сборные вместе взятые. Игроки считают, что одна из этих команд обязательно станет чемпионом мира в этом году, — заявил трейдер.

Специалист добавил, что аутсайдерами мундиаля, по мнению игроков, являются сборные Саудовской Аравии и Туниса. На них нет ставок, игроки просто не верят в успех этих коллективов, сказал трейдер.

Чемпионат мира — это турнир, которого все ждут с особым нетерпением. Не существует другого спортивного соревнования, которое смотрит такое большое количество людей во всем мире. В 2022 году Россия на ЧМ не выступит, но будут еще 32 команды (в последний раз турнир пройдет в таком формате, через четыре года будет уже 46 сборных).