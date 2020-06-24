Общество

Навку огорчило неучастие Украины в параде Победы

20:01, 24 июня 2020 131
Татьяна Навка Татьяна Навка Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о своих впечатлениях от парада Победы. Олимпийскую чемпионку расстроило неучастие Украины в мероприятии.

Мой дедушка освобождал Севастополь, был ранен на войне, но восстанавливал страну, как и многие другие соотечественники, мне как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия, — написала она в своём Instagram-аккаунте.

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Ранее о своих впечатлениях от парада рассказал народный артист Лев Лещенко. Погода на улице во время мероприятия вызвала у него опасения за здоровье ветеранов, писал NEWS.ru.

24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Среди иностранных гостей праздника на центральной трибуне на Красной площади были президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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