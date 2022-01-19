Навальный призвал Запад ввести санкции против окружения Путина

Осуждённый российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью журналу Time призвал западные страны, в том числе США, ввести жёсткие санкции в отношении окружения президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что вводить ограничения против «каких-то полковников» нецелесообразно, так как у них «и денег за границей нет».

Хотите влиять на Путина — влияйте на его личные деньги. Они у вас под боком. Все знают имена олигархов и друзей Путина, — сказал оппозиционер.

По его словам, российским олигархам нужно дать понять, что созданный режим «не будет для них вечным раем». Навальный также уточнил, что участие в коррупционных схемах не должно остаться незамеченным и безнаказанным. Тем не менее осуждённый заметил, что в большинстве случаев такие проблемы замалчиваются — фокус смещается на другие события, происходящие в мире.

В России мы все устали закатывать глаза, видя, как США вносят в санкционные списки каких-то полковников и генералов, у которых и денег-то за границей нет, — добавил оппозиционер.

На данный момент Навальный отбывает срок заключения во Владимирской области в исправительной колонии № 2. Решением столичного Симоновского суда 2 февраля 2021 года было принято постановление об отмене блогеру условного срока по делу компании «Ив Роше» и замене его на 3,5 года колонии общего режима.

Ранее лидер рок-группы «Любэ» Николай Расторгуев в разговоре с NEWS.ru заявил, что появление российского оппозиционера Алексея Навального на обложке американского журнала Time — «чушь собачья».