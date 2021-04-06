Научный руководитель Путина стал миллиардером по версии Forbes

https://static.news.ru/photo/6837320e-9755-11eb-a877-96000091f725_660.jpg Владимир Литвиненко Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Бывший научный руководитель президента Владимира Путина и экс-глава его предвыборного штаба Владимир Литвиненко попал в список Forbes как миллиардер. Состояние ректора Санкт-Петербургского государственного горного университета оценивается в $1,5 млрд.

По данным издания, ростом своего благосостояния Литвиненко обязан не научной деятельности, а пакету акций «ФосАгро». На данный момент его доля в компании составляет 20,98%, он второй крупнейший акционер производителя удобрений. За год акции компании подорожали почти в два раза: с 2443 рублей в прошлом году до 4163 рублей в нынешнем. Выручка «ФосАгро» в прошлом году составила 253,9 млрд рублей.

Владимир Литвиненко уже возглавил до этого рейтинг самых богатейших ректоров России. Только за 2017 год он заработал 248 млрд рублей, увеличив свой доход на 26,9%. По состоянию на июнь 2018 года Литвиненко владел 19,32% акций «ФосАгро».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейский суд по правам человека принял решение о выплате компенсации в размере €2390 Ольге Литвиненко. Она является дочерью Владимира Литвиненко, ректора Петербургского горного института, который неоднократно признавался богатейшим руководителем вуза в стране.