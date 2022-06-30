«Настоящий суперфуд»: диетолог назвал землянику идеальной летней ягодой Диетолог Пристанский назвал землянику идеальной летней ягодой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Садовая или лесная земляника является идеальной сезонной ягодой для обитателей средней полосы России, так как в ней содержится множество питательных нутриентов и витаминов, заявил диетолог Роман Пристанский в разговоре с «Радио 1». Он считает, что в этой ягоде содержится все, что нужно россиянам в летний период.

Это настоящий суперфуд. В землянике достаточно много питательных нутриентов, витаминов. Это витамины групп С, В, бета-каротиноиды. В ней содержится всё, что нужно в летний период. Это идеальная сезонная ягода. У каждой группы населения есть сезонная ягода, которую желательно употреблять, — подчеркнул Пристанский.

Он подчеркнул, что землянику можно есть даже тем, кто следит за своей фигурой. По мнению специалиста, эта ягода богата клетчаткой из-за наличия косточек. Пристанский добавил, что замороженная земляника практически не теряет своих полезных качеств. Вместе с этим он порекомендовал не готовить варенье из этой ягоды, так как в таком случае в конечном продукте будет слишком много сахара.

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