Россиянам объяснили, почему домашние кошки опаснее лесных белок Ветеринар Цыпленков объяснил, почему домашние кошки опаснее лесных белок

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Насколько могут быть опасны обычные отечественные белки и чем их лучше кормить, рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Также эксперт в разговоре с NEWS.ru объяснил, с какой вероятностью белка может заразить человека бешенством или другим заболеванием. По его словам, домашние кошки намного опаснее этого представителя семейства грызунов.

В принципе, белки — это те же грызуны, питаются они различными семенами, орехами и в общем растительной пищей, могут также погрызть и грибы, чтобы получить белок. Хочу отметить, что кормить белок экзотическими орехами я бы не рекомендовал, так как они привыкают к той пище, которую могут добыть самостоятельно в регионе их обитания, — заявил Цыпленков.

Эксперт отметил, что вероятность заразиться от белки опасными заболеваниями стремится к нулю.

Опасность от белок исходит практически нулевая, бешенство у них бывает крайне редко, так как белки верхолазы и живут по верхам, так что и бешенством их заразить довольно сложно, а так они переносят только очень незначительный набор заболеваний, не очень опасных для человека, скажу больше, обычная домашняя кошка гораздо более опасна в плане переноса патогенов, — заключил специалист.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в разговоре с NEWS.ru рассказал, чем может быть опасно бешенство и как бороться с этим недугом. Также эксперт отметил важность ежегодной вакцинации домашних животных и напомнил об элементарных правилах безопасности, особенно в осенний период.