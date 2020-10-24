Насильник, не убивший свою жертву 30 ударами ножом, осуждён на 18 лет

https://static.news.ru/photo/ce56a2c4-1797-11eb-ad9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, который изнасиловал и нанёс 30 ножевых ранений несовершеннолетней девушке, приговорён к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.

Инцидент произошёл в августе в Новой Москве. Роман Антипов изнасиловал в лесу несовершеннолетнюю девушку. Чтобы скрыть преступление, он нанёс ей 30 ударов ножом. Девушку спасли подоспевшие полицейские.

Приговором суда Антипову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, а также частично удовлетворён гражданский иск потерпевшей на сумму 3 миллиона рублей, — цитирует РИА Новости Иванову.

Она добавила, что злоумышленник за три дня до этого преступления угрожал убийством дачному сторожу. Это тоже вошло в приговор.

NEWS.ru писал, что в Башкирии отчима и мать девочки задержали по обвинению в её изнасиловании. По версии следствия, преступные посягательства совершил мужчина, мать ребёнка признана соучастницей одного из преступлений.