Нарколог рассказал о смертельной опасности энергетиков для детей Врач Казанцев: энергетические напитки смертельно опасны для детского сердца

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Злоупотребление энергетическими напитками смертельно опасно для детского здоровья из-за их воздействия на сердечно-сосудистую систему, рассказал в беседе с «360» нарколог-психиатр Алексей Казанцев. Он пояснил, что такие напитки содержат адреналин и таурин, которые увеличивают чистоту сердечных сокращений, могут вызвать резкое повышение или понижение давления, что особенно опасно для растущего и неокрепшего организма.

Как подчеркнул специалист, различные подсластители в энергетиках могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Кроме того, у злоупотребляющих такими напитками людей может развиться сахарный диабет, особенно если человек предрасположен к этому заболеванию. Нарколог предупредил, что частое употребление тонизирующих напитков увеличивает риск попасть в реанимацию и даже летального исхода.

Между тем в Госдуму внесен законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним на всей территории России. Документ определяет «безалкогольный тонизирующий напиток» как продукт, содержащий тонизирующие вещества в количестве, достаточном для обеспечения бодрящего эффекта на организм. Исключением стали чай, кофе и напитки на их основе.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что злоупотребление энергетиками может закончиться инфарктом или инсультом, в том числе с летальным исходом. Он отметил, что увлечение данными напитками чревато диареей, рвотой и обострением язвенной болезни.