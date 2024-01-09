Россиянам рассказали о смертельной опасности энергетиков Хирург Умнов: пристрастие к энергетикам может закончиться инсультом и инфарктом

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Злоупотребление энергетиками может закончиться инфарктом или инсультом, в том числе с летальным исходом, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университет просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что увлечение данными напитками чревато диареей, рвотой и обострением язвенной болезни.

При ежедневном употреблении энергетиков привыкание может развиться за три-шесть месяцев, способное трансформироваться в патологическую зависимость. Последствия неконтролируемого применения удручающие. В различных странах мира врачами зарегистрированы смерть от спровоцированной аритмии, от инфаркта, от инсульта, потеря сознания неожиданная и последующая смерть от несчастного случая, диарея и рвота, обострения язвенной болезни и другие, — добавил Умнов.

Эксперт подчеркнул, что данный продукт содержит слишком высокие дозы веществ, стимулирующих сердечно-сосудистую и нервную системы: кофеин и таурин. Умнов напомнил, что получение «заряда бодрости» после употребления подобных напитков является мифом.

Через пару часов после приема энергетика усталость вернется. Заряд бодрости — миф. Энергетики однозначно могут навредить здоровью беременных, кормящих матерей, пожилых людей в возрасте свыше 70 лет. Они не рекомендованы людям, имеющим заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы и психики. Возможны также аллергические реакции немедленного типа, — подытожил Умнов.

Ранее в Роскачестве посоветовали перед употреблением алкоголя съесть картошку, жирную рыбу, орехи или зелень. Эти продукты замедлят опьянение и уберегут от похмелья на следующий день. Также рекомендуется выпить четыре-пять таблеток активированного угля или другого адсорбента, уточнили в ведомстве. Также в Роскачестве призвали не мешать алкогольные напитки и избегать коктейлей, поскольку в них содержится много сахара. «Повышать» же или «понижать градус», по словам специалистов, не так важно.