Нарколог рассказал, как детское шампанское может сломать жизнь ребенку Нарколог Холдин: детское шампанское может привести к подростковому алкоголизму

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Покупка для застолья с участием детей сладкой газировки, стилизованной под шампанское, может в перспективе привести к тому, что ребенок уже в подростковом возрасте начнет употреблять алкоголь, предупредил в комментарии NEWS.ru главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Врач призвал родителей своим примером показывать детям, что праздник может обходиться без спиртного.

Не устраивайте при ребенке бурных застолий с алкоголем, а лучше покажите, что любые семейные события в жизни можно и нужно отмечать без спиртного. Избегайте подражания взрослым с помощью распития на празднике детского шампанского. Так как сначала ребенок воспринимает это как игру и норму, а в подростковом возрасте с огромной долей вероятности в его стакане окажется уже не газировка, а настоящий алкоголь, — пояснил Холдин.

Взрослому важно способствовать тому, чтобы ребенок смог найти хобби, которое было бы интереснее времяпрепровождения в компаниях с распитием алкоголя, подчеркнул эксперт.

Как показывает практика и статистика, и ребенок, и взрослый выбирают трезвую жизнь, когда она увлекает его гораздо сильнее, чем встречи с компаниями, где выпивают алкоголь, — заключил нарколог.

Ранее в разговоре с NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева рассказала, что детский алкоголизм развивается в четыре раза быстрее взрослого. По ее словам, средний возраст знакомства со спиртным — 12 лет.