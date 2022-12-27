Нарколог раскрыл последствия увлечения баночными алкогольными напитками Нарколог Холдин: баночные алкогольные напитки вызывают диабет, ожирение и проблемы с сердцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баночные алкогольные напитки популярны в силу низкой стоимости, но часто содержат этиловый спирт низкого качества, увлечение ими иногда вызывает диабет второго типа, ожирение и проблемы с сердцем, рассказал NEWS.ru главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Мособласти Виталий Холдин. Эксперт добавил, что «гремучая смесь» консервантов и ароматизаторов быстро вызывает сбои в работе желудка и печени.

В состав таких напитков входят красители, консерванты и ароматизаторы — эта гремучая смесь быстро вызывает проблемы с желудком и печенью. Одна баночка коктейля содержит пять ложек сахара. При ежедневном употреблении это грозит развитием диабета второго типа и ожирением. Особенно вредно сочетание кофеина и алкоголя, так как это негативно сказывается на состоянии сосудов и сердца, — подчеркнул медик.

Холдин отметил, что чрезмерное употребление подобных напитков приводит к алкогольной зависимости, требующей уже длительного лечения у наркологов. Эксперт также рекомендовал гражданам запивать алкоголь во время новогоднего застолья чистой водой, которой также можно разбавлять вино. Кроме того, рекомендуется закусывать и отказаться от усиливающих опьянение газированных напитков. Также во время застолья не стоит курить, поскольку спиртное с никотином оказывает двойную нагрузку на организм.

Ранее стало известно, что число сельских жителей, зависимых от алкоголя, за 2022 год выросло на 7%, растет в селах и смертность в связи с употреблением спиртного, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко. По ее словам, которые приводит ТАСС, также на 7% выросла заболеваемость алкоголизмом среди женщин на селе.