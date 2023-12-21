Нарколог предупредил о «заразности» алкоголизма Нарколог Благов: алкоголизм может развиться из-за тесного контакта с зависимым

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Алкоголизмом можно «заразиться» из-за тесного контакта с зависимым от спиртного человеком, предупредил психиатр-нарколог Лев Благов. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что часто такое происходит в семьях в условиях социальной изоляции. По его словам, в формировании зависимости заложен механизм «индуцированного психоза».

В формировании алкогольной зависимости заложен механизм так называемого индуцированного психоза. Это психическое расстройство пациента вызвано бредовым содержанием мышления другого человека, с которым он пребывает в тесном общении, — пояснил врач.

В качестве примера он привел вечеринки, в ходе которых окружающие употребляют алкоголь. Человек видит выпивающих друзей, его окружает атмосфера искусственного психологического позитива, которая может привлечь. В связи с этим человек начинает отождествлять спиртное с красивой жизнью, оптимизмом и счастьем. Благов отметил, что при начале формирования алкогольного поведения чаще всего присутствует фактор алкоголика-индуктора.

Гастроэнтеролог Валерия Ломова ранее предупредила, что алкоголь является самым страшным врагом для печени. По ее словам, наибольшее воздействие на этот орган среди всей алкогольной продукции оказывают коктейли.