Нарколог назвал причины возникновения белой горячки Нарколог Благов: резкий отказ от спиртного может вызвать белую горячку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резкий отказ алкоголика от спиртного может вызвать белую горячку, рассказал психиатр-нарколог Лев Благов. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что в вечернее и ночное время пациент начинает испытывать страх, тревогу и беспокойство. Белая горячку может сопровождаться кошмарами.

Белая горячка возникает после резкой отмены спиртного у алкоголика с большим алкогольным стажем. Этот процесс развивается постепенно, в вечернее и ночное время. У больного нарастает беспокойство, тревога, страх, бессонница, кошмарные сновидения, переходящие в «психотическую явь», — пояснил Благов.

Нарколог уточнил, что расстройство сознания возникает из-за хронической интоксикации и приобретенной неполноценности головного мозга. Психоз сопровождается нарушением работы всего организма. Длительное употребление алкоголя грозит появлением острого слабоумия. На фоне этого также могут возникать параличи, атрофироваться мышцы и нарушаться чувствительность, уточнил врач.

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов ранее призвал отказаться от привычки опохмеляться, так как дополнительная порция алкоголя не поможет организму быстрее избавиться от токсинов. Субъективно человек действительно может почувствовать себя лучше, но печень, сердце и сосуды при этом не смогут наладить работу.