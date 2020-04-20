Наркодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/7e869368-82f9-11ea-910a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Еженедельная газета Новая Бурятия/vk.com

Наркологический диспансер в Чите пришлось закрыть на двухнедельный карантин, после того как у пяти пациентов медучреждения выявили коронавирусную инфекцию. Персоналу и больным запрещено покидать территорию диспансера.

Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на главу регионального отделения Роспотребнадзора Светлану Лапу. Коронавирус обнаружили у одного врача и четырёх пациентов. Всего на карантине в двух отделениях наркодиспансера находятся 90 человек.

По состоянию на 20 апреля в Забайкальском крае зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России на 20 апреля общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405 человек, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях.

Ранее российские медики перечислили список патологий, которые грозят тяжёлыми осложнениями при заражении коронавирусом. Как передавал NEWS.ru, к таковым отнесли сахарный диабет и онкозаболевания, сопровождающиеся ожирением.