Медики рассказали, кто подвержен тяжёлому течению COVID-19

https://static.news.ru/photo/2b8d53fc-82f6-11ea-a3ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врачи рассказали, какие пациенты с COVID-19 находятся в группе риска и подвержены более тяжёлому течению коронавирусной инфекции. Прежде всего, это онкобольные с ожирением, сахарным диабетом или хроническими заболеваниями.

Особенно высокому риску подвержены пациенты с немелкоклеточным раком лёгкого в возрасте старше 60 лет, — говорится в рекомендациях Российского общества клинической онкологии (RUSSCO).

Кроме того, серьёзные осложнения могут возникнуть у пациентов, получающих химиотерапию и иммуносупрессивную терапию. Для минимизации заражения таких больных врачи рекомендовали ограничить посещение онкодиспансеров во время пандемии.

К посещению стационаров во время пандемии допускаются только пациенты первой группы. Во всех остальных случаях рекомендовано консультирование с использованием интернет-технологий или телефонной связи, — следует из документа.

Кроме того, медикам рекомендовали ограничить перемещения пациентов, находящихся в стационаре, между отделениями стационара и организовать питание больных в палатах, передаёт ТАСС.

По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни, писал NEWS.ru.