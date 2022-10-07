Диетолог назвала преимущество сушеных семечек над жареными Диетолог Круглова: некоторые витамины разрушаются в жареных семечках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семена подсолнечника — один из самых распространенных продуктов в мире. В маленьких поселках, городах без лузганья невозможно представить прогулку, да и жители больших мегаполисов не откажутся от этого процесса, например, при просмотре телевизора. Диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru рассказала, какие семечки лучше — сушеные или жареные. По словам специалиста, в обоих состояниях этот продукт обладает полезными свойствами, но в жареном виде некоторые витамины разрушаются или их становится меньше под действием высокой температуры.

Если семечки жарить без масла, некоторые витамины под действием высокой температуры разрушаются и их количество снижается. С этой позиции сушеные семечки будут полезнее. Нельзя сказать, что жареные вредны, просто, употребляя их, человек меньше пользы может получить, — объяснила Круглова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что популярные среди многих россиян блюда на самом деле крайне опасны для здоровья. По его словам, в первую очередь речь идет о жаренной на подсолнечном масле картошке, хуже которой может быть только жарка на маргарине, а также жаренное во фритюре красное мясо и традиционные десерты с большим количество сахара.