Названы сроки погодного апокалипсиса в Москве Синоптик Позднякова: в Москве будет бушевать штормовой ветер в течение всего дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение дня в Московском регионе ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По его словам, бушевать штормовой ветер прекратит в столице лишь 4 апреля. В других российских регионах ветреная погода еще сохранится в течение пары дней, добавила синоптик.

В течение дня в Московском регионе мы ожидаем порывы ветра до 22 метров в секунду. Но ближайшей ночью он уже начнет успокаиваться, прогнозируются порывы до 12–17 м/с. Завтра, 4 апреля, ветер будет менее порывистым, но более холодным. Этот циклон постепенно уходит на северо-восток, поэтому в ряде регионов России, например Костромской и Ярославской областях, ветреная погода еще сохранится в течение пары дней. В основном от непогоды пострадают северные и северо-восточные районы, — сказала Позднякова.

Синоптик добавила, что в регионах также возможны грозы. В Московском регионе же, по ее словам, в ближайшие дни прогнозируются дожди.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что рабочий погиб на строительном объекте в Москве после того, как на него с высоты упало сорванное ветром ограждение. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.