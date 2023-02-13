Общественница рассказала о плачевном состоянии приютов для собак в России Общественница Базаркина призвала государство строить современные зооприюты для животных

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Для бездомных животных необходимо строить современные зооприюты с достаточным количеством обученного персонала, а не просто обносить территорию с вольерами забором, считает общественный деятель Наталья Базаркина. Она рассказала «Радио 1», что сейчас половина государственных приютов переполнена бездомными животными, а другая половина столкнулась с недостатком сотрудников и волонтеров. По словам общественницы, все учреждения для диких собак находятся в плачевном состоянии.

Надо строить зооприюты. Поскольку законы о содержании домашних животных ужесточаются, люди будут выкидывать животных. Надо строить современные зооприюты, а не просто обнести территорию забором и поставить вольеры, — заявила эксперт.

Базаркина раскритиковала законопроект «Об изменениях в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которому бездомных животных запретят выпускать на улицу из приютов. Она заявила, что государство не занимается решением проблемы с собаками и кошками, оказавшимися на улице, пытаясь усложнить работу волонтерам. Общественный деятель уточнила, что когда вопрос касается строительства зооприютов, «нет ни средств, ни территорий, ни тендеров, ни возможностей».

Эксперт также считает, что государственным приютам не хватает профессионалов. По ее мнению, должны проводиться проверки по качеству работы сотрудников. Базаркина также предупредила, что после приюта собак категорически нельзя отпускать на улицу — в естественной среде слабые особи погибнут, а сильные начнут нападать на людей.

Очень мало собак выживает из приютов, потому что в естественных условиях остаются только более сильные животные, которые могут приносить потомство. <...> Животные из приютов могут из-за нехватки еды нападать на людей, потому что их не боятся, — заключила Базаркина.

Под Саратовом в селе Юрьевка ранее волонтеры обнаружили около 100 мертвых собак и кошек. Замерзшие трупы были упакованы в черные полиэтиленовые мешки и лежали среди мусора, который оставили для вывоза на заднем дворе приюта для бездомных животных «Рич».