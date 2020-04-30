Надежду Бабкину выписали из больницы

https://static.news.ru/photo/64fb5d48-8b23-11ea-b821-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома. Об этом она сообщила в Instagram.

Я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам и, конечно, всему коллективу московского государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день, — цитирует её ТАСС.

Кроме того, артистка заявила, что «благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму врачей» ей удалось полностью восстановиться после заболевания.

Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, в какой-то период её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. По данным ряда СМИ, у певицы был выявлен коронавирус, в то же время представители артистки заявляли, что её анализы на COVID-19 были отрицательными.

Как писал NEWS.ru, врачи медицинского учреждения, в котором лежит Надежда Бабкина назвали её настоящий диагноз — «коронавирус».