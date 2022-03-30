Начнут резать премии: эксперт по трудоустройству о ситуации на рынке

Эксперт по трудоустройству и рынку труда Гарри Мурадян в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова о том, что рабочую неделю в России необходимо сократить до четырёх дней. По словам эксперта, это нереализуемая история, так как есть заводы и организации, который работают круглосуточно. В ближайшее время работодатели могут начать резать надбавки и премии.

Я считаю, что предложения о четырёхдневной рабочей недели — нереализуемая история, потому что во-первых, есть предприятия, которые не могут перейти на такую рабочую неделю. Например, металлургический завод — там вообще работают 7/0. По поводу четырёхдневной сомневаюсь, потому что работодатели и так пошли на уступки соискателям и сделали гибридную рабочую неделю по принципу три дня в офисе и два дня из дома работаешь. Скорее, отток будет больше в сторону дистанционки — люди будут больше сидеть на удалёнке и меньше в офисе, — считает Мурадян.

Специалист подчеркнул, что, скорее всего, россияне лишатся надбавок и премиальной части зарплаты. Но при этом государство запустит программы по поддержки трудоустройства населения.

Второе: допускаю снижение премиальной части — резать начнут надбавки, премии. В некоторых государственных учреждениях уже урезали премии. В то же время будут стартовать различные программы поддержки трудоустройства населения. В то же время будут работать различные программы по помощи в сфере подготовки, профессии и ориентации на актуальные профессии, которые будут востребованы в ближайшие 10–15 лет, — подытожил собеседник.

Ранее Шершуков предложил сократить рабочую неделю. По его словам, которые передаёт ТАСС, эта мера позволит сохранить рабочие места на трудовом рынке. Он считает, что на фоне уменьшения количества рабочих мест на них претендует большее число людей, поэтому рабочее время можно было бы уменьшить, а ставку разделить между несколькими работниками.