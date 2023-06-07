Начинающим собаководам рассказали, как выбрать породу питомца Кинолог Голубев посоветовал начинающим собаководам выбирать несложного в уходе питомца

Фото: H. Schmidt-Roeger/blickwinkel/Global look Press

При выборе питомца начинающим собаководам следует отказаться от тех пород, которые сложны в уходе, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО он отметил, что за состоянием шерсти некоторых собак нужно постоянно следить, чтобы у питомца не портился внешний вид и не начались проблемы со здоровьем.

Питомцы, которые требуют особого ухода, могут не подойти начинающему собаководу. Например, пули или афганская борзая. Их шерсть требует специального подхода. Некоторые породы не линяют самостоятельно, других нужно выщипывать, но не вычесывать, — пояснил эксперт.

Голубев порекомендовал в первую очередь обращать внимание на темперамент, уровень активности, социальные качества и способность к дрессировке, а не на внешность животного. По его словам, нужно понимать уровень ответственности. В связи с этим начинающим собаководам не стоит выбирать в компаньоны хаски или тибетских мастифов. Лучше всего подойдут питомцы небольших пород, которые отличаются дружелюбным характером и в меру активны. Кроме того, собака должна подходить человеку по темпераменту.

Кинолог подчеркнул, что собаки охранных пород, такие как тибетский мастиф или кавказская овчарка, будут до последнего защищать своего хозяина и его территорию. В связи с этим они нуждаются в особом воспитании и занятиях с опытным кинологом-дрессировщиком, который сможет научить животное правильному поведению. Охотничьим собакам, таким как лайка или борзая, также требуются специальные занятия. Начинающий собаковод может просто не справиться с их воспитанием, предупредил Голубев.

Кинолог ранее посоветовал родителям объяснять ребенку, что собака — это не игрушка, у питомца есть свои желания, интересы и чувства. По его словам, между животными и детьми могут возникать конфликты, если родители не станут рассказывать ребенку, как нужно вести себя с собакой.