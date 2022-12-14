«На стену полезете»: нефролог назвала главный симптом камней в почках Нефролог Безгина: главным симптомом камней в почках является очень сильная боль в районе поясницы

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Главным симптомом камней в почках является сильнейшая боль в районе поясницы, из-за которой «на стену полезете», иногда она также отдает в пах и живот, рассказала NEWS.ru нефролог Ирина Безгина. Она добавила, что к признакам недуга часто присоединяются тошнота, головокружение, высокая температура (до 40 градусов), потеря сознания, в том числе и от болевого шока.

Главным признаком того, что камни в почках зашевелились или, не менее серьезно, попросились наружу — сильнейшая боль, такая, что на стену полезете. Вас может тошнить, у вас может кружиться голова, вы можете потерять сознание от боли, может напасть озноб до 40 градусов. Вообще почечная колика — одно из самых мучительных состояний человека. Люди реально могут орать от боли. Не возьмусь что-то советовать по препаратам и обезболивающим. Лучше сразу вызвать скорую. Практически всегда дело заканчивается госпитализацией и УЗИ. А там врач принимает решение, что делать — дробить или оперировать и так далее, — подчеркнула Безгина.

Собеседница отметила, что часто человек, не проходящий регулярно УЗИ, может и не знать о наличии у него камней или песка в почках. По ее словам, ультразвуковое исследование почек необходимо делать раз в год, как и всей брюшной полости, а если проблемы с парным органом уже есть, то лучше проходить УЗИ каждые три месяца.

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